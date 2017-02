Erste Produkte 2018 : Gore-Tex nach Greenpeace-Kritik künftig ohne giftiges PFC

1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

Das kündigte das US-Chemieunternehmen W.L. Gore & Associates am Rande der Münchner Sportartikelmesse Ispo an. Die ersten Produkte mit PFC-freier Imprägnierung sollen in der Herbstsaison 2018 auf den Markt kommen.

Gore war Ziel der langjährigen Greenpeace-Kampagne «Detox», mit der die Umweltorganisation die Textilindustrie zum Verzicht auf umweltschädliche Materialien drängt. PFC-Verbindungen sind wasser- und schmutzabweisend und kommen in vielen Verbraucherprodukten zum Einsatz. Einige PFC-Verbindungen sind als krebserregend eingestuft.

von dpa

erstellt am 06.Feb.2017 | 12:48 Uhr

