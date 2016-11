«Aufschwung bleibt intakt» : Ifo-Index bleibt unverändert hoch

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist im November unverändert gut. Der Ifo-Geschäftsklimaindex blieb bei 110,4 Punkten. «Der Aufschwung in Deutschland bleibt intakt», sagte Ifo-Chef Clemens Fuest in München.