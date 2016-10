Studie : Immobilien immer teurer? Verband legt Wohn-Preisspiegel vor

Wohnungen und Häuser werden in Deutschland vielerorts seit Jahren teurer, vor allem in Großstädten. Wie sich die Preise in diesem Jahr entwickelt haben, erläutert der Immobilienverband IVD am Dienstag (10.00 Uhr) in Frankfurt mit seinem Wohn-Preisspiegel.