Börse in Frankfurt : Leichte Verluste vor Entscheidungen in Rom und Wien

Am deutschen Aktienmarkt ist es vor einem ereignisreichen Wochenende nur leicht nach unten gegangen. Angesichts robuster US-Arbeitsmarktdaten schloss der Dax nur 0,20 Prozent tiefer bei 10 513,35 Punkten, nachdem er im frühen Handel noch um mehr als 1 Prozent abgesackt war.

Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 1,74 Prozent. Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen verlor 0,55 Prozent auf 20 529,36 Zähler. Der Technologiewerte-Index TecDax verabschiedete sich ebenfalls 0,55 Prozent tiefer bei 1686,41 Punkten ins Wochenende.

Am Sonntag stehen mit dem Verfassungsreferendum in Italien und der österreichischen Bundespräsidentenwahl wichtige politische Ereignisse auf der Agenda, die seit Tagen für Zurückhaltung bei den Anlegern sorgen. Es geht die Sorge um, dass Euro-Skeptiker durch beide Abstimmungen Auftrieb erhalten. Wegen der steigenden politischen Risiken in Europa schichteten Anleger derzeit einen Teil ihrer Gelder in die USA um, schrieb Marktstratege Jasper Lawler vom Handelshaus CMC Markets.

von dpa

erstellt am 02.Dez.2016 | 17:51 Uhr