Keine Lösung in Sicht : Lufthansa zieht Beschwerde zurück - Streiks gehen weiter

Die Lufthansa-Piloten können am Dienstag und Mittwoch wie geplant streiken. Die Fluggesellschaft gab am späten Montagabend in einem Rechtsstreit vor dem Landesarbeitsgericht München überraschend nach. Auf Reisende kommen nun abermals Hunderte Flugausfälle zu.