Florierende Autoverkäufe : Nach Gewinnsprung blickt Daimler optimistischer auf 2017

Nun rechnet Daimler für 2017 mit einem deutlichen Plus nicht nur beim operativen Ergebnis, wie das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Auch für Absatz und Umsatz erwartet die Konzernführung ein «deutliches Plus». Bislang war Daimler in allen drei Kennziffern nur von einer leichten Steigerung ausgegangen. «Vor uns liegt eine Vielzahl an Möglichkeiten für weiteres profitables Wachstum», sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche.

Der Autobauer profitiert derzeit vor allem vom rasanten Absatzwachstum der Pkw-Kernmarke Mercedes-Benz. Im ersten Quartal hatte die Stammmarke 560 625 Autos verkauft - ein Plus von 16 Prozent. Die Erlöse kletterten entsprechend im ersten Jahresviertel um elf Prozent auf 38,8 Milliarden Euro. Unterm Strich verdoppelte sich der Gewinn auf 2,8 Milliarden Euro nach 1,4 Milliarden Euro im Vorjahresquartal.

von dpa

erstellt am 26.Apr.2017 | 09:01 Uhr