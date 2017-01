Neueste Zahlen : Rekordjahr für Deutschland-Tourismus in Sicht

Der Deutschland-Tourismus ist auf dem Weg zum siebten Rekordjahr in Folge. Von Januar bis November 2016 stieg die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland um 3 Prozent auf 420,2 Millionen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte.