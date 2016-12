Experten: Überangebot bleibt : Russland hält Zusage zu gedrosselter Ölförderung ein

1 von 1 Foto: epa Larry W. Smith 1 von 1

Er rechne damit, dass im Anschluss an das Treffen eine Übereinkunft unterzeichnet werde, sagte er russischen Agenturen zufolge.

Ende November hatte das Ölkartell beschlossen, die Förderung zu drosseln, um wieder höhere Preise zu erzielen. Andere Exporteure schlossen sich im Grundsatz an. «Wir haben unsere Selbstverpflichtung genannt und werden uns an diese Zahlen halten», sagte Nowak. Er rechne damit, dass die Nicht-Opec-Länder in Wien insgesamt eine Kürzung um 600 000 Barrel zusagen. Die Opec selbst will die Förderung um 1,2 Millionen Barrel am Tag auf 32,5 Millionen Barrel senken.

Ziel ist es, mit einer Produktionskürzung die Preise für Öl in die Höhe zu treiben. Nach einer langen Talfahrt hatten sich die Ölpreise erst seit einigen Monaten wieder einigermaßen erholt.

Opec-Beschluss vom 30.11.

von dpa

erstellt am 10.Dez.2016 | 10:13 Uhr