Börse Frankfurt : Siemens treibt den Dax auf Erholungskurs

Angeführt von der Siemens-Aktie hat der Dax zur Erholung angesetzt. In den den ersten Handelsminuten sprang der Leitindex um 1,00 Prozent auf 11 650,25 Punkte an, nachdem er am Tag zuvor noch um 1,3 Prozent abgerutscht war.