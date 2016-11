Tarifkonflikt : Verdi bestreikt Eurowings in Hamburg und Düsseldorf

Die Tarifauseinandersetzung bei Eurowings geht in eine neue Runde. An zwei deutschen Flughäfen müssen sich Reisende am Dienstag auf Flugausfälle einstellen. Auch die Konkurrenz zwischen den Gewerkschaften Verdi und Ufo spielt dabei eine Rolle.