Auftragseinbruch möglich : Vorsichtiger Ausblick bei Siemens erwartet

Der Elektrokonzern Siemens ist im vergangenen Geschäftsjahr wieder ganz gut unterwegs gewesen - doch wie sind die Aussichten? Heute legt Vorstandschef Joe Kaeser in der neuen Konzernzentrale in München die Jahresbilanz vor und dürfte dabei wohl etwas vorsichtiger in die Zukunft blicken.