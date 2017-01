Diesel-Skandal : Welche Chancen haben VW-Kunden auf Schadenersatz?

„Solange das nicht höchstrichterlich, am besten vom Bundesgerichtshof geklärt ist, ist jeder Richter frei, über den Rücktritt vom Kauf zu urteilen“, erklärt Jura-Professor Florian Bien von der Universität Würzburg. „Die Einzelfälle unterscheiden sich zudem im Sachverhalt erheblich.“ Einmal wird ein Händler verklagt, einmal Volkswagen selbst. „Das Problem ist, dass der Käufer mit Volkswagen keinen Vertrag abgeschlossen hat“, so Bien. Und der Händler habe ein Recht zur zweiten Andienung. Solange der Käufer die Chance zur Nachbesserung nicht eingeräumt habe, könne er auch nicht zurücktreten, so Bien. Allerdings gelte auch: „Der Händler kann sich nicht darauf berufen, dass die Nachbesserung wegen der fehlenden Freigaben vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) nicht rechtzeitig erfolgen konnte.“