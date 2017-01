Freihandel und Globalisierung : Xi Jinping eröffnet Weltwirtschaftsforum in Davos

1 von 1 Foto: Gian Ehrenzeller 1 von 1

Bis zum Freitag diskutieren etwa 3000 Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Wissenschaftler in dem Schweizer Wintersportort über Antworten auf politische, soziale und wirtschaftliche Probleme. Kernthema ist die Zukunft von Freihandel und Globalisierung angesichts der jüngsten Erfolge von Populisten.

Das Wirtschaftsforum unter dem Motto «Responsive and Responsible Leadership» (anpassungsfähige und verantwortungsvolle Führung) steht in diesem Jahr im Schatten der Amtsübernahme des neuen US-Präsidenten Donald Trump in Washington am Freitag. Aus dem Umfeld des Republikaners wird der frühere Hedgefonds-Manager Anthony Scaramucci in Davos erwartet. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bleibt dem Treffen das zweite Jahr in Folge fern. Für den Schutz der Teilnehmer in dem abgeschotteten Ort sind auch bis zu 5000 Soldaten im Einsatz.

Aufruf von WEF-Gründer Schwab

47. WEF-Jahrestagung

von dpa

erstellt am 17.Jan.2017 | 05:55 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen