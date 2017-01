Kapazitätsengpässe : Ziel von 400 000 Neubauwohnungen verfehlt

Über Jahre wurde in Deutschland zu wenig gebaut. Das Ergebnis: In vielen deutschen Städten suchen Mieter händeringend bezahlbare Wohnungen. Doch ein Erreichen der offiziellen Zielmarke von 400 000 neuen Wohnungen im Jahr ist nicht in Sicht.