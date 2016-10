200 Arten in sieben Höhlen : Leben im Dunkeln: Artenreichtum in bayerischen Höhlen

In der Dunkelheit der Höhlen gibt es mehr als nur Fels, Sand und Wasser: 13 000 Tiere von fast 200 verschiedenen Arten haben Experten in nur sieben bayerischen Höhlen entdeckt. Ein Jahr lang hatten die Fachleute in den bayerischen Alpen nach Tieren gesucht.