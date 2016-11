Idee mit Potenzial : Wissenschaftspreis für Brennstoff aus Kaffeesatz

1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Die Jury der internationalen Berliner Wissenschaftskonferenz «Falling walls» vergab den Preis für das große und praktische Potenzial der Idee. Der ölhaltige Kaffeeabfall enthalte wertvolles Material, das unkompliziert gesammelt und sehr gut wiederverwertet werden könne, erläuterte Carl-Henrik Heldin, Vorsitzender der Nobelstiftung, am Mittwoch die Entscheidung der Jury. Der Brennstoff soll unter anderem zum Heizen und Kochen verwendet werden. Dang Huyen Chau lebt seit drei Jahren in Deutschland und hat in Dresden gerade ihren Master gemacht.

Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert. Für den Wettbewerb konkurrierten weltweit 2400 Bewerber, 100 Kandidaten reisten für das Finale nach Berlin. Sie hatten jeweils drei Minuten Zeit, ihre Idee Jury und Publikum vorzustellen. Den undotierten Publikumspreis gewann Chiedza Kambasha aus Zimbabwe. Sie begeisterte die Zuschauer mit ihrer Präsentation eines Bio-3-D-Druckers, der kleinere Organe wie Blasen, Nieren und Hauttransplantate herstellen kann. Das zweitägige Forschertreffen «Falling walls» ging am Mittwoch in Berlin zu Ende.

