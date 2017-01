Erdbeben : Alle Vermissten aus Lawinen-Hotel in Italien tot geborgen

Nach dem Lawinenunglück in Italien sind alle noch Vermissten tot aus den Trümmern des Hotels in den Abruzzen geborgen worden. 29 Leichen seien insgesamt gefunden worden, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

von dpa

erstellt am 26.Jan.2017 | 00:47 Uhr

