Ein Flugzeug mit 39 Menschen an Bord ist einem Medienbericht zufolge in Russland abgestürzt. Sechs Menschen überlebten den Absturz in der Teilrepublik Jakutien, wie die Agentur Tass am Montagmorgen unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete.

von dpa

erstellt am 19.Dez.2016 | 05:59 Uhr

