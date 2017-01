Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2016 kräftig gewachsen. In einer ersten Schätzung geht das Statistische Bundesamt ungefähr von einem halben Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorquartal aus, wie die Behörde am Donnerstag in Berlin mitteilte.

von dpa

erstellt am 12.Jan.2017 | 10:35 Uhr