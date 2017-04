Der EHC Red Bull München ist zum zweiten Mal in seiner Clubgeschichte deutscher Eishockey-Meister. Dem Titelverteidiger gelang in der Finalserie gegen die Grizzlys Wolfsburg am Ostermontag durch ein 4:0 der entscheidende vierte Sieg.

von dpa

erstellt am 17.Apr.2017 | 17:28 Uhr