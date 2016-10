Die EU-Kommission empfiehlt eine Verlängerung der wegen der Flüchtlingskrise eingeführten Grenzkontrollen in Europa. Die Kontrollen im eigentlich kontrollfreien Schengen-Raum sollten um drei Monate ausgedehnt werden, teilte die Behörde am Dienstag in Straßburg mit.

von dpa

erstellt am 25.Okt.2016 | 17:02 Uhr

