Die britische Premierministerin Theresa May will Großbritannien aus dem europäischen Binnenmarkt führen. «Wir streben keine Mitgliedschaft im Binnenmarkt an», sagte May bei einer Grundsatzrede zum Brexit am Dienstag in London.

von dpa

erstellt am 17.Jan.2017 | 13:13 Uhr

