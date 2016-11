Magnus Carlsen ist wieder Schach-Weltmeister. Der Norweger verteidigte seinen Titel am Mittwochabend (Ortszeit) in New York im Tiebreak mit 3:1 gegen den Russen Sergej Karjakin. Nach zwölf Partien mit normaler Bedenkzeit hatte es 6:6 gestanden.

von dpa

erstellt am 01.Dez.2016 | 00:48 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen