Das Parlament in Ankara hat der von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebten Verfassungsreform für ein Präsidialsystem in der Türkei zugestimmt. Das Reformpaket - das nun im Frühjahr noch in einer Volksabstimmung gebilligt werden muss - bekam am frühen Samstagmorgen die nötige Dreifünftelmehrheit in der Nationalversammlung.

von dpa

erstellt am 21.Jan.2017 | 02:21 Uhr