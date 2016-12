Bei dem möglichen Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin ist die Zahl der Todesopfer nach Polizeiangaben von neun auf zwölf gestiegen. 48 Menschen liegen zum Teil schwer verletzt in Krankenhäusern, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen über Twitter mitteilte.

von dpa

erstellt am 20.Dez.2016 | 01:55 Uhr

