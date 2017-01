Bei einer Karambolage auf der Autobahn 7 in Bayern sind in der Silvesternacht sechs Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 13 weitere Fahrzeuginsassen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Bergungsarbeiten seien noch im Gange.

von dpa

erstellt am 01.Jan.2017 | 05:15 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen