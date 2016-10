1 von 1 Foto: Christian Zander 1 von 1

Der unter Terrorverdacht festgenommene Syrer Dschaber al-Bakr ist tot. Nach dpa-Informationen wurde der 22-Jährige am Mittwoch erhängt in seiner Zelle in der JVA Leipzig gefunden. Zuvor hat die „Bild-Zeitung“ darüber berichtet.

von dpa

erstellt am 12.Okt.2016 | 22:34 Uhr