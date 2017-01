Regierung : Trump erlässt Dekret für Mauerbau an Grenze zu Mexiko

1 von 1 Foto: Pablo Martinez Monsivais 1 von 1

Donald Trump hat mit einem Präsidenten-Dekret den möglichen Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko eingeleitet. Der US-Präsident unterzeichnete am Mittwoch eine entsprechende Anordnung an das Heimatschutzministerium.

von dpa

erstellt am 25.Jan.2017 | 20:10 Uhr

