Kommentar : Bitte nicht hier bei mir

Beim Blick aus dem Fenster soll alles aufgeräumt sein, bestenfalls saniert und alles schön schier. Doch wo gehobelt wird, da fallen bekanntlich Späne. Und wo gebaut wird, da fällt auch Abfall an. Wo der dann aber landet, ist dem gemeinen Bürger fast schnuppe. Nur an einer Stelle darf er nicht abgelegt werden: Nicht hier bei mir! Gern zwei Orte weiter, bestenfalls gleich ab damit ins Nachbarbundesland. Dazu noch eine Portion Misstrauen in die staatlichen Aufsichtsbehörden. Garniert wird dieser Cocktail zum krönenden Abschluss mit alternativen Fakten. Ein Trauerspiel. Jeder Bürger hinterlässt Abfall und deshalb sollte jeder Bürger auch tolerieren, dass genau dieser in der Nähe fachgerecht gelagert und entsorgt wird.

Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass – das funktioniert doch nicht!

von Katja Müller

erstellt am 01.Feb.2017 | 16:06 Uhr