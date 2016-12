Experteninterview : „Der Westen hat in Syrien versagt“

1 von 1 1 von 1

Über die Lage in Aleppo sprach Andreas Herholz mit Professor Udo Steinbach, Nahost-Experte an der Humboldt-Viadrina School of Governance.



Der Kampf um Aleppo geht weiter, obwohl Moskau die Schlacht um die syrische Stadt für beendet erklärt hatte. Ein erneutes russisches Täuschungsmanöver?

Steinbach: Dieses Spiel haben wir schon so oft erlebt. Da wird weiter mit gezinkten Karten gespielt. Russland weiß genau, dass es keinen Waffenstillstand gibt. Assads Truppen kämpfen weiter. Das Ziel ist, Aleppo vollständig zu erobern. Ein Waffenstillstand steht dem entgegen, weil sich die Opposition neu aufstellen könnte.

Die Position von Russlands Präsident Putin und des syrischen Präsidenten Assad ist jetzt gestärkt. Sie glauben, jetzt nach der Eroberung Aleppos in Syrien das Heft des Handelns allein in die Hand nehmen zu können.

Das Bombardement und die Hinrichtungen nehmen kein Ende. Wo bleibt eine entschlossene Reaktion des Westens?

Der Westen hat in Syrien versagt. Nicht nur Russland sollte sich schämen, sondern auch die internationale Gemeinschaft, die dieses Morden nicht verhindert hat. Das Entsetzen ist zwar groß, aber das Eingeständnis, dass man an diesem absehbaren Desaster eine Mitschuld hat, kommt der internationalen Gemeinschaft noch nicht über die Lippen. Immerhin spricht man inzwischen offen über die russische Mitverantwortung. Ohne Russland hätte das Assad-Regime einen derartigen militärischen Erfolg nicht erreichen können. Es wird zu weiteren Grausamkeiten kommen.

Was muss jetzt geschehen?

Noch immer erweckt die internationale Gemeinschaft den Eindruck, dass der politische Weg der einzig gangbare ist, anstatt entschlossen eine militärische Komponente gegen das syrische und russische Vorgehen zu setzen. Dazu könnte etwa die Kontrolle des Luftraums gehören. Eine andere Möglichkeit wären gezielte Sanktionen gegen Russland und das Assad-Regime. Russland muss klar werden, dass seine Operationen in Syrien nicht folgenlos bleiben, sondern dem Land teuer zu stehen kommen

Der Westen hat immer betont, dass es eine Zukunft in Syrien nur ohne den Diktator Assad geben kann. Muss man jetzt umdenken?

Syrien hat mit Assad keine Zukunft. Nach allem, was geschehen ist, ist Syrien nur ohne Assad denkbar. Wenn die internationale Gemeinschaft akzeptieren würde, dass er auch künftig noch eine Rolle im politischen Prozess spielt, wären dies eine Kapitulation und eine Missachtung ihrer Wertvorstellungen. Der Arabische Frühling ist in Syrien in eine Sackgasse geraten.

Ist das Wasser auf die Mühlen der Islamisten und des IS oder steht die Terrormiliz am Anfang vom Ende?

Der IS und sein Ziel von einem islamistischen Staat wird sich früher oder später erledigen. Auch wenn der IS als Organisation verschwinden wird, bleibt uns das Problem der islamistischen Militanz weiter erhalten.



