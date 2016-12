Kommentar des Autors : Die Lücken schließen

Es stand zu befürchten. Die Appelle zur Besonnenheit zeigen nicht überall Wirkung. Wer jetzt einen regelrechten Überbietungswettbewerb startet und im Stundentakt schärfere Gesetze und ein Sammelsurium an Konsequenzen fordert, dem geht es weniger um die innere Sicherheit als um die eigene Profilierung. Sicher zeigt der Fall Amri eklatante Schwächen im System. Die reichen von Unzulänglichkeiten des deutschen Asylverfahrens und enden sicher auch nicht bei den Fehlern mancher dezimierten Landespolizei.

Doch jetzt gilt es, alles daran zu setzen, den flüchtigen Tatverdächtigen von Berlin und seine Hintermänner zu fassen. Dann muss man sich in Berlin und Brüssel zusammensetzen und darüber beraten, wie sich die Lücken in der Sicherheitsarchitektur zügig schließen und die Versäumnisse in der Flüchtlingskrise im Nachhinein beseitigen lassen.



von Andreas Herholz

erstellt am 22.Dez.2016 | 19:20 Uhr