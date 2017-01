Kommentar des Autors : Gern genutzter Treffpunkt

Ich erinnere mich gut, wie vor Jahren, als der Umzug der Stadtbibliothek in den Klöresgang auf der Tagesordnung stand, deren Berechtigung grundsätzlich in Frage gestellt wurde. Im Zeitalter von Internet und sozialen Medien sei Bibliothek überholt, nörgelten Kritiker. Doch dem ist nicht so. Das belegen die Nutzerzahlen. Denn Bibliothek ist mehr als Bücherausleihe. Sie ist Treffpunkt, bietet Raum für Gespräche und Austausch, ist Veranstaltungsort. Ich freue mich, dass dieses Konzept aufgegangen ist. Schwerins Stadtbibliothek geht mit der Zeit.

von Timo Weber

erstellt am 12.Jan.2017 | 23:52 Uhr