Kommentar des Autors : Härtere Strafen müssen her

Junge Leute schlagen sich auf dem Marienplatz, obwohl die Polizei da ist, sie gehen in der Marienplatzgalerie aufeinander los, obwohl dort Kameras installiert sind. Und Sozialarbeiter können nichts ausrichten, wenn Jugendliche mit Dachlatten aufeinander einprügeln. Alle Konzepte gehen bisher nicht auf. Was soll dann eine Polizeiwache am Marienplatz? Die würde auch nicht mehr Ruhe ins Zentrum der Stadt bringen. Stattdessen ist die Justiz gefragt. Denn die Täter sind längst polizeibekannt. Staatsanwälte und Richter könnten ihnen also zeigen, wie das Leben in Schwerin läuft. Und dabei nützt sicherlich kein freundliches Du-Du. Ein längerer Aufenthalt in der Jugendstrafanstalt in Neustrelitz würde manchen jungen Mann eher zur Besinnung bringen.

von Gert Steinhagen

erstellt am 06.Feb.2017 | 23:03 Uhr

