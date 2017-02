Archiv : Infografiken Februar 2017

INFOGRAFIK 01. Februar

Heute öffnet die Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz ihre Pforten für alle, die noch keinen Studienplatz ergattern konnten. Immer mehr Abiturienten zieht es an die Unis und FHs - viele von ihnen bewerben sich an mehreren Hochschulen und bekommen mit Glück auch mehrere Zusagen. Angetreten wird aber nur einer, unbesetzte Plätze landen dann in der Studiengangsbörse. Mittlerweile haben Studierende hierzulande die Wahl zwischen 8.471 Bachelorstudiengängen und 8.358 Masterstudiengängen. Hinzu kommen weitere Abschlussmöglichkeiten, wie staatliche oder kirchliche. Insgesamt stieg das Studiengangsangebot von gut 11.000 im Wintersemester 07/08 auf mehr als 18.000 im vergangenen Wintersemester, wie die Grafik von Statista zeigt.



Am Sonntag findet in den USA das Sportereignis schlechthin statt. Beim 51. Super Bowl treten die New England Patriots gegen die Atlanta Falcons an. Und auch hierzulande sorgt das Event für Begeisterung. Während die Zuschauerzahlen in den USA jährlich auf einem hohen Niveau von über 110 Millionen liegen, legt der Super Bowl auch bei den deutschen Zuschauern immer weiter zu. 2013 schlugen sich noch 950.000 Deutsche die Nacht mit der Übertragung des Finales der National Football League um die Ohren. Im vergangenen Jahr waren es bereits 1,78 Millionen. Neben der sportlichen Leistung zieht das Megaevent die Zuschauer vor allem wegen der Halbzeitshows an. In den vergangenen Jahren traten unter anderem Coldplay und Beyoncé auf, in diesem Jahr wird Lady Gaga für die Unterhaltung der Zuschauer sorgen.



