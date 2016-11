Archiv : Infografiken November 2016

INFOGRAFIK 01. November

Die Bundesregierung will die deutschen Milchbauern mit einem Hilfspaket von fast 600 Millionen Euro unterstützen. Das berichtet die Passauer Neue Presse. Die Bevölkerung steht einer Subvention der Milchbauern grundsätzlich positiv gegenüber. 67 Prozent der Befragten befürworten die Förderung laut einer YouGov-Umfrage. Allerdings sagen noch mehr, dass eine Subventionierung gar nicht nötig wäre, wenn die Verbraucher bereit wären, einen angemessenen Preis für Milch zu zahlen, wie die Grafik von Statista zeigt.



Spätestens seit der Zeitumstellung werden die Tage spürbar kürzer. Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit beginnt für viele Menschen auch die Zeit der trüberen Stimmung. Verantwortlich dafür ist unter anderem das mangelnde Licht. Wo die Menschen hierzulande am stärksten davon betroffen sind, zeigt die Grafik von Statista mit Daten des Deutschen Wetterdienstes. Demnach scheint die Sonne in den Wintermonaten in Hamburg mit 134 Stunden am seltensten. Die meisten Sonnenstunden gibt es für die Süddeutschen: In Baden-Württemberg sind es 169, in Bayern sogar 171 Stunden.



