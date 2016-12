Kommunen alleingelassen

1 von 1 Foto: ume 1 von 1

Märkisch-Oderland geht es wie anderen Kreisen und Kommunen im Land. Ende vergangenen Jahres musste die Verwaltung wöchentlich für bis zu 100 Flüchtlinge Unterkünfte bereitstellen. Mehr als 2300 wurden aufgenommen. Derzeit sind es noch gut 1100. „Die Unterkünfte aber gibt es alle noch“, sagt der Beigeordnete Rainer Schinkel (SPD). Der Kreis habe von Anfang an am Grundsatz festgehalten, die Menschen nicht dauerhaft in Zelten oder Hallen einzuquartieren, sondern ihnen akzeptable Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Dafür seien mit Eigentümern geeigneter Immobilien Verträge abgeschlossen worden. „Die gelten im Durchschnitt für fünf Jahre. Das war aus unserer Sicht auch akzeptabel, da ja nirgendwo im Kreis bezugsfertige Gebäude standen. Überall musste investiert werden, um menschenwürdige Quartiere herzurichten.“

Der Anspruch fällt dem Kreis jetzt auf die Füße. Denn vom Land bekommt er nur Kosten für „tatsächlich untergebrachte“ Flüchtlinge erstattet. „Und das auch nicht zu 100 Prozent“, betont Schinkel. 2015 hat der Kreis 4,5 Millionen Euro zugeschossen, im kommenden Jahr rechnet er mit sechs Millionen Euro. Denn für jeden Platz in den Unterkünften – auch wenn er nicht belegt ist – muss der Kreis zumindest eine im Vertrag vereinbarte Pauschale zahlen. „Ohne diese Zusicherung hätten wir keinen einzigen Vertrag unterschreiben können“, erklärt Schinkel.

Man könnte die Verträge kündigen und die entsprechenden Vertragsstrafen zahlen. Aber derzeit wisse niemand, wie sich die Flüchtlingssituation entwickelt, ob nicht bald wieder mehr Plätze benötigt werden. Die Schaffung von Unterkünften sei letztlich keine Ermessensfrage für die Kommunen, sondern laut Weisung vom Innenministerium eine Pflichtaufgabe.

Die Kommunen sehen sich vom Land bei der Problematik im Stich gelassen, sagt der Beigeordnete weiter. Die Hoffnung auf finanzielle Entlastung sei groß gewesen, als der Bund dem Land Brandenburg 60 Millionen Euro zusätzlich für die Integrationsarbeit zur Verfügung gestellt hat. „Nach Aussagen von Finanzminister Christian Görke (Linke) fließt das Geld jedoch in die allgemeine Rücklage des Landes. Folge: An der Basis sehen wir keinen Cent davon. Das ist für uns unverständlich.“ Die Begründung des Landes sehe man als schlechten Scherz. Das Vorgehen widerspreche allen Aussagen der Landespolitik.