Rangelei in der Marienplatzgalerie

Polizeieinsatz gestern Nachmittag am Marienplatz: In der Marienplatzgalerie sind mehrere Flüchtlinge aneinandergeraten. Wie Polizeisprecher Steffen Salow berichtete, hat ein junger Mann einen anderen Mann angegriffen. „Seine Freunde haben den Attackierten dann verteidigt.“ Bei der Rangelei sei eine Passantin umgeschubst worden, so Salow. Nach dem Streit hätten die Männer das Einkaufscenter verlassen. Die Polizei suche nach insgesamt fünf Beteiligten, sagte der Sprecher. „Dabei werten wir auch Videomaterial aus dem Eingangsbereich der Marienplatzgalerie aus.“

Auf dem Marienplatz war es in der Vergangenheit wiederholt zu Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingsgruppen gekommen. Polizei und Stadt bereiten deshalb eine Videoüberwachung des Platzes vor (SVZ berichtete). Das letzte Wort, ob eine Überwachung kommt oder nicht, will die Stadtvertretung am 30. Januar sprechen.

von Christian Koepke

erstellt am 19.Jan.2017 | 18:22 Uhr