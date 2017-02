Broderstorf : Statistik, Service und Tipps

1 von 1 1 von 1

• Orte der Gemeinde: Broderstorf, Fienstorf, Ikendorf, Neu Neuendorf, Neu Pastow, Neu Roggentin, Öftenhäven, Pastow, Rothbeck, Steinfeld und Teschendorf

• Fläche: 34,18 Quadratkilometer

• Einwohnerzahl: 3796 (Stand 31. Dezember 2015)

• Der SV Pastow hält ein neues Angebot für alle bereit, die Lust und Spaß am Tanzen haben und ihren Körper fit halten wollen. Ab sofort verwandelt sich das Gemeindezentrum Broderstorf jeden Montag in einen Tanzsaal. Gleichgesinnte treffen sich um 14.30 Uhr.

Anmeldung: 0171/6007131

• Zum lustig-gemütlichen Beisammensein lädt die Grupper der Volkssolidarität Broderstorf, Neu Broderstorf, Pastow und Neuendorf am Mittwoch, 22. Februar, ein. Um 14.30 Uhr wird in Uschi’s Gasthof in Neuendorf das Kappenfest gefeiert. Bei Kaffee und Kuchen ist für jede Menge Spaß und Spiel gesorgt. Auch eine Tombola wird es geben.

• Mit Musik, Spiel und Spaß feiern die Senioren der Gemeinde am 8. März den Frauentag. Beginn ist um 14.30 Uhr im Gemeindezentrum.

• Am 22. März können Jung und Alt mehr über Märchen und Sagen aus Mecklenburg-Vorpommern erfahren. Eine Auswahl an Geschichten werden um 14.30 Uhr im Gemeindezentrum Broderstorf vorgelesen.

• Kreativ wird es am 5. April. Um 14.30 Uhr können Interessenten ins Gemeindezentrum zum Kerzenziehen und Osterbasteln kommen.

von Antje Kindler

erstellt am 09.Feb.2017 | 15:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen