Regionaler Planungsverband : „Strafbar“ und „sinnlos“

heute erreichte unsere Redaktion eine Mitteilung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg zur Fällung von Horstbäumen. Darin wird der stellvertretende Vorsitzende des Planungsverbandes Westmecklenburg, Thomas Beyer, mit den Worten zitiert: „Die Fällung von Horstbäumen ist nicht nur strafbar, sondern auch sinnlos. Für die betroffenen standorttreuen Arten wird der Platz mehrere Jahre lang quasi freigehalten, da nicht ausgeschlossen ist, dass das Brutpaar in der unmittelbaren Nachbarschaft einen neuen Horst baut. Wer also einen Horstbaum fällt, in der Hoffnung, dadurch einem neuen Windpark den Boden zu bereiten, hat außer einer Straftat nichts erreicht.“

Speziell zum Rotmilan, der weniger standorttreu sei als z. B. ein Seeadler, sei Thomas Beyer beruhigt und wird zitiert: „Mit seinem Beschluss vom 20.12.2016 hat der Planungsverband den Weg freigemacht für eine neue Methode, den Rotmilan bei der Ausweisung von Windenergie-Eignungsgebieten zu berücksichtigen. Anstelle des einzelnen Horstes soll künftig der am besten geeignete Lebensraum geschützt werden.“ Damit gehöre die Fällung von Horstbäumen der Vergangenheit an. Jetzt komme es auf die Umweltbehörden an, ob dieses Vorgehen auch akzeptiert wird. „Der Planungsverband hatte auf seiner Versammlung jüngst beschlossen, das bisherige Kriterium ,Horste vom Rotmilan’ durch ein neues Kriterium ,Dichtezentren’ zu ersetzen. Dies aber nur, wenn die Umweltbehörden in den nächsten Wochen diesem Vorgehen zustimmen. Falls nicht, bleibt alles beim Alten – und es werden möglicherweise weitere Horstbäume vom Rotmilan gefällt“, heißt es abschließend in der Mitteilung.

von muen

erstellt am 22.Dez.2016 | 18:46 Uhr

