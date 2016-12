Kommentar : Und die Welt schaut zu

Jetzt also doch noch die überraschende Einigung auf einen Abzug der Rebellen aus Ost-Aleppo. Die letzten Aufständischen geben auf, um wenigstens ihr Leben zu retten. Neuer Hoffnungsschimmer auf ein Ende der Gewalt in der geschundenen Stadt.

Doch haben die Menschen längst einen grausamen Preis gezahlt. So wie Bana Alabed und ihre Mutter Fatemah. Immer wieder hatten das sieben Jahre alte Mädchen und ihre Mutter über den Nachrichtendienst Twitter der Welt eindringlich den Bombenhagel und das Grauen in Ost-Aleppo geschildert. Immer wieder sendeten sie ihre verzweifelten Hilferufe – vergebens.

Die Hilfe blieb aus. Assads Mördertruppen haben mit russischer Hilfe die Stadt erobert, den Ostteil in Schutt und Asche gelegt, nicht einmal Schulen und Kliniken verschont und humanitäre Hilfe für Verletzte und Hungernde verweigert. Am Ende richteten die Schergen des Diktators Zivilisten hin. Und die Welt schaute zu. Auch der Westen und die EU haben die Menschen in Ost-Aleppo im Stich gelassen.

Andreas Herholz





