Interview : Wie die menschliche Zeitwahrnehmung funktioniert

Die Kindheit fühlt sich wie die Hälfte des Lebens an, obwohl sie nur wenige Jahre zählt. Dagegen vergeht ein langersehntes Wiedersehen mit geliebten Menschen wie im Flug. Die menschliche Zeitwahrnehmung spielt ein merkwürdiges Spiel mit uns. Der Psychologe Dr. Marc Wittmann erklärt im Interview mit Armin Kung, was unser Zeitempfinden ausmacht und wie die Menschen ihre gefühlte Lebenszeit ausdehnen können.

Pressen wir die Hand auf eine heiße Herdplatte, kommt uns jede Sekunde wie eine Ewigkeit vor. Warum verlängert Schmerz die gefühlte Zeit?

Wittmann: Schmerz ist ein Körperempfinden. Und körperliche Signale verlängern unser Zeitempfinden generell, wie auch der Hunger. Aber auch Emotionen wirken Zeit verlängernd. Wir achten in solchen Moment stark auf uns selbst, deshalb nehmen wir die Zeit als langdauernder war. Wenn zum Beispiel Menschen im Bus sitzen und sofort das Smartphone zücken, wird ihnen die gelebte Zeit kürzer vorkommen, weil sie von sich selbst ablenken.

Was ist mit unserem alltäglichen Trott? Verkürzt Routine das Leben?

Es ist nicht so sehr die Routine, die die Zeit verkürzt, sondern unser Autopilot im Kopf. Wenn wir die tausendste Mail beantwortet haben, bleibt nichts mehr davon im Gedächtnis. Wenn wir jeden Tag die gleichen Handgriffe machen, bleiben wir im Autopiloten. Dieser Routine-Modus führt dazu, dass wir vom Tag kaum etwas merken. Und das ist der entscheidende Punkt. Je mehr die Menschen bewusst erleben, desto mehr werden sie sich erinnern. Ein volles Gedächtnis verlängert in der Rückschau das Leben. Je mehr neue Eindrücke wir gewinnen, je mehr neue Wege wir gehen, desto mehr wird uns das Gehirn mit einem ausgedehnten Zeitempfinden belohnen.

Also stimmt die Formel „gute Zeiten, schnelle Zeiten“ und „schlechte Zeiten, langsame Zeiten“ nicht?

Genau. Ein Fußball-Abend mit Freunden ist ein positives Ereignis. Wenn es aber jedes Wochenende stattfindet, mit dem immer gleichen Ablauf, wird auch das schöne Ereignis irgendwann Routine. Und damit vergeht die Zeit wieder schneller. Ob nun gute Zeiten oder schlechte Zeiten, wichtig ist der körperliche und emotionale Eindruck. Wenn das Leben einprägsam und aufregend ist, auch im positiven Sinn kommt es uns länger vor.

Was macht Stress mit unserer Zeitwahrnehmung?

Stress verkürzt, weil wir in einem hektischen Moment bereits an die nächste Aufgabe in der Zukunft denken. Ein gestresster Mensch lebt nicht im konkreten Moment, sondern ist mit einem Bein in der Zukunft. Wenn wir zu einem Termin eilen und den Weg dazwischen nicht bewusst wahrnehmen, wird uns die Zeit dazwischen verschwindend gering vorkommen.

Was raten sie den Menschen für ihren Alltag? Wie können sie die gefühlte Lebenszeit verlängern?

Seien sie achtsamer. Versuchen sie Details wahrzunehmen, aber auch sich selbst. Leben sie mehr im Moment und denken sie nicht ständig an Zukunft und Vergangenheit. Dazu gibt es im Alltag viele Gelegenheiten. Statt sich über eine lange Schlange an der Kasse zu ärgern, sollte man solche Momente nutzen, um sich selbst wahrzunehmen. Nimmt man Details wahr oder kommen Gefühle vom Tag hoch? In dem wir uns selbst spüren, nehmen wir den Moment stärker wahr und verlängern somit ein bisschen die Zeit.

von Armin Kung

erstellt am 04.Dez.2016 | 18:01 Uhr

