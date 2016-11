Hintergrund : Zahlreiche Bauleute kamen in Mafra ums Leben

1 von 1 Foto: Lausen 1 von 1

Bis zu 45 000 Arbeiter waren nötig, um den Bau in Mafra fertigzustellen. Die Spezialisten unter ihnen – Architekten, Baumeister, Steinmetze, Drechsler – verdienten gutes Geld. Die anderen hatten ein weniger gutes Schicksal. Sie hausten in einem riesigen Lager rund um Mafra in Zelten und Hütten, gequält von Hitze oder Kälte. Hunderte, wenn nicht Tausende, kamen bei Unfällen ums Leben. Ihr Schicksal hat José Saramago in seinem Roman „Das Memorial“ beschrieben. Das Werk trug mit dazu bei, dass Saramago Portugals bislang einziger Nobelpreisträger für Literatur wurde. Gegen einen vermeintlichen Größenwahn des damaligen Königs sprechen einige erstaunliche Details: Der Thronsaal mit 120 Quadratmetern Größe ist eher klein, verglichen zum Beispiel mit der zehn Mal größeren Bibliothek. Dafür verfügten die Mönche über ein großes Refektorium und glanzvolle Versammlungsräume.

von Michael Schmidt

erstellt am 11.Nov.2016

