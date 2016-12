Bützow : Almil verdoppelt Kapazität

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Das Bützower Dauermilchwerk im Vierburgweg befindet sich im Jahr 2016 auf Expansionskurs. 2009 übernahm die Almil AG mit Hauptsitz in Oberursel im Taunus das Werk in Bützow. Zunächst war hier nur ein Umschlagsplatz geplant. Doch bei einer Besichtigung war Geschäftsführer Tilen Verhovsek schnell davon überzeugt, dass in Bützow deutlich mehr möglich ist. Nun wird hier seit mehreren Jahren aus Rohmilch in Sprüh- und Walzentrocknung Pulver hergestellt – 45 000 Tonnen im Jahr, „die wir innerhalb der EU an Industriekunden liefern“, so Verhovsek.

Die Rohmilch stammt aus der Region. Aus ihr werden im Milchwerk pastorisierte Produkte und Sahne hergestellt. Die Sahne geht als Nebenprodukt in ein Werk nach Niedersachsen und wird zu Butter weiterverarbeitet. Das Pulver, beispielsweise Magermilch- oder Vollmilchpulver, landet zu 50 bis 60 Prozent in der Süßwarenindustrie. Die Tafel Schokolade, wahrscheinlicher aber ein Kaffee-Getränk aus dem Kühlfach oder auch Eis und Milchbrötchen werden mit Bützower Milchpulver hergestellt.

Im Drei-Schichten-System wird täglich 24 Stunden und sieben Tage die Woche produziert. „Heute haben wir am Standort 73 Mitarbeiter“, berichtet Verhovsek im Frühjahr. Das Unternehmen bildet darüber hinaus den eigenen Nachwuchs aus. So können sich Interessierte in Bützow zum Milchtechnologen, zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik oder zum milchwirtschaftlichen Laborant ausbilden lassen.

Das Unternehmen kündigte an, Ende dieses Jahres und bis 2017 das Werk in Bützow zu erweitern, möchte dafür rund 15 Millionen Euro investieren. Damit soll die Kapazität verdoppelt werden. Können bisher rund 200 Millionen Kilogramm Rohmilch verarbeitet werden, sollen es künftig bis zu 400 Millionen Kilogramm sein.

von Ralf Badenschier

erstellt am 27.Dez.2016 | 21:00 Uhr