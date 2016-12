Bützow : Amtsverwaltung 2.0 in der Kritik

1 von 1 Foto: Archiv 1 von 1

Die Bützower Stadtvertreter haben in ihrer jüngsten Sitzung mehrheitlich die Umsetzung der geplanten Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung beschlossen. Kernpunkt dieser Amtsverwaltung 2.0 soll ein zentrales Bürger- und Tourismusbüro werden, durch das viele nach außen gerichtete Dienstleistungen gebündelt werden sollen. So sollen verwaltungstechnische Dienstleistungen, zum Beispiel aus den Bereichen Meldewesen, Gewerbe- und Ordnungsrecht, in Zukunft aus einer Hand angeboten werden, um unbürokratische Behördengänge zu ermöglichen.

Der Bürgermeister sah sich in dieser Sache zunächst jedoch mit Kritik konfrontiert: In der Einwohnerfragestunde wurde der angebliche Wegfall der Touristinformation moniert. Hintergrund: Karin Schneider, die dafür bislang verantwortlich war, geht mit Ende dieser Woche in den Ruhestand. Daraus ergab sich die Frage, wieso die Stelle nicht neu ausgeschrieben wurde.

Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos) verwies darauf, dass das Angebot der Touristinformation in der neuen Struktur nicht wegfällt, sondern die Aufgaben innerhalb der Verwaltung verteilt werden. Rein quantitativ komme dem Aufgabenbereich in Zukunft eine noch größere Gewichtung zu. „Aktuell ist es eine 30-Stunden-Stelle. In der neuen Struktur wird Tourismus mehr als 40 Stunden in Anspruch nehmen“, so der Bürgermeister. Das Einzige, was sich ändere, sei der Umstand, dass der Aufgabenbereich Tourismus nicht mehr nur von einer Stelle bearbeitet wird.

Ein Teil der touristischen Dienstleistung soll über das zentrale Bürgerbüro abgesichert werden. Darüber hinaus würden sich separate Stellen um die Konzeptionierung und Umsetzung von touristischen Projekten kümmern, sagt Grüschow. „Auch im Baubereich soll es eine Stelle geben, die sich mit dem Ausbau touristischer Angebote, zum Beispiel Rad- und Wanderwegen, befassen soll – zu einem bestimmten Teil ihrer Arbeitszeit.“

Auch zeitlich will die Verwaltung das Angebot erweitern. So soll der Service für Touristen im neuen Konzept auch am Sonnabend angeboten werden. „Das geht aktuell noch nicht“, sagt der Bürgermeister.

Endgültig beschlossen ist die Amtsverwaltung 2.0 allerdings noch nicht. Der Grund: Der Beschluss des Amtsausschusses steht noch aus. Anfang 2017 wird das Thema noch einmal auf der Tagesordnung stehen.

von Christina Milbrandt

erstellt am 14.Dez.2016 | 05:00 Uhr

