Termine zu Weihnachten : Besinnliche Zeit

In vielen Kirchengemeinden wird heute noch ein letztes Mal geprobt, damit morgen bei den Gottesdiensten zum Heiligen Fest alles gut über die Bühne geht. So treffen sich heute um 16 Uhr die Akteure für das Krippenspiel in der Bützower Stiftskirche zur letzten Engelprobe. Zur gleichen Zeit beginnen auch in der Kirche Baumgarten die letzten Vorbereitungen.

Bei der musikalischen Christvesper in der Klosterkirche Rühn musizieren am 24. Dezember Helga und Claus Beigang (Violine und Orgel). In Warnow hält Probst Wulf Schünemann, Rostock, die Andacht.

Hier ein Überblick über die Gottesdienste an den Weihnachtsfeiertagen:

Evangelische Kirchen



• Bützow, Stiftskirche

16 Uhr: Gottesdienst mit Krippenspiel

18 Uhr: Christvesper

• Bützow, Ref. Kirche

22 Uhr: Gottesdienst

• Schwaan, St.-Pauls-Kirche

25 Uhr: Gottesdienst mit Krippenspiel

16.30 Uhr: Christvesper mit Kirchenchor und Bläsern

• Zepelin

14 Uhr: Christvesper

• Passin

16 Uhr: Christvesper

• Rühn, Klosterkirche

14 Uhr: musikalische Christvesper mit Helga und Claus Beigang (Violine und Orgel)

• Zernin, Kirche

15 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel

• Warnow, Kirche

16 Uhr: Christvesper als Predigtgottesdienst mit Propst Wulf Schünemann, Rostock

• Qualitz, Kirche

16 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel; Predigt Pastorin Christine Oberlin

• Baumgarten, Kirche

18 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel

• Bernitt, Kirche

17 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel

23 Uhr: Andacht zur Christnacht

• Moisall, Kirche

14.30 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel

•Neukirchen, Kirche

15.30 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel

17 Uhr: Christvesper mit dem Chor

• Hohen Luckow, Kirche

14 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel

• Göldenitz

13.30 Uhr: Gottesdienst

• Wiendorf

15 Uhr: Gottesdienst

• Kambs

18 Uhr: Christvesper

• Dreetz

13.30 Uhr: Christvesper

• Groß Raden

14 Uhr: Christvesper

• Boitin

16 Uhr: Christvesper

• Tarnow

17 Uhr: Christvesper

• Witzin

15.30 Uhr: Christvesper

22 Uhr: Christvesper





• Langen Trechow

14 Uhr: Gottesdienst

• Schwaan, Pfarrhaus

10 Uhr: Gottesdienst

• Qualitz

10 Uhr: Gottesdienst

• Boitin

10 Uhr: Weihnachtsgottesdienst



2. Christtag

• Bützow, Gemeindesaal

10 Uhr: Gottesdienst

• Witzin

10 Uhr: Weihnachtsgottesdienst

• Neukirchen

10 Uhr: Gottesdienst







Katholische Kirche



• Bützow

16 Uhr: Krippenandacht

• Schwaan

18 Uhr: Christmette





• Bützow

10 Uhr: Hochamt



• Schwaan

8 Uhr: Festmesse mit dem ökumenischen Chor

• Bützow

10 Uhr Festhochamt

von Christina Milbrandt

erstellt am 23.Dez.2016 | 05:00 Uhr