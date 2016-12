Bützow : Ein Dankeschön an Heiligabend

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Musikalische Weihnachtsüberraschung von Riot Teddy: Die aus Bützow stammende Band schaltet auf ihrem You-Tube-Kanal morgen um 12 Uhr zwei Videos frei, die in den vergangenen Monaten entstanden sind. Neben einem Livemitschnitt ihres Auftritts beim Emergenza Bandcontest in Berlin, geben die Jungs zudem einen Einblick in die Geschehnisse hinter den Kulissen. „Das soll ein kleines Dankeschön an unsere Fans und Freunde sein, die uns dieses Jahr immer unterstützt haben“, sagt Schlagzeuger Felix Schulz.

Dass die Musiker gleich zwei Videos hochladen, war zunächst nicht geplant. „Wir hatten vor dem Auftritt in Berlin vom Veranstalter das Angebot bekommen, dass jemand uns filmt. Es war uns allerdings etwas zu kostspielig, sodass wir uns entschieden, das selbst in die Hand zu nehmen“, erzählt Sänger und Gitarrist Robert Markfeld. Letztlich habe der Kameramann vor Ort ihnen aber dann doch noch so ein gutes Angebot gemacht, dass sie gleich zuschlugen. Aus dem Material entstand schließlich ein 20-minütiges Video von Riot Teddys Konzert.

Das zweite Video stammt von Christoph Schlieter, einem angehenden Mediengestalter, der die Gruppe schon von Anfang an begleitet hat. Seine Aufnahmen zeigen die Reise des Fanbusses, den die Musiker extra für den Auftritt in Berlin organisiert hatten, Sequenzen aus dem Backstagebereich, kurze Interviews mit den einzelnen Bandmitgliedern und viele weitere Aufnahmen, die das Geschehen um den Bandcontest dokumentieren. „Der Dreh mit den Jungs macht jedes Mal wieder Spaß und ist eine perfekte Abwechslung zu meinen sonstigen Arbeiten“, sagt Christoph Schlieter.

Der 18-Jährige hat zudem beide Videos produziert. Das Material aus insgesamt 20 Stunden Drehzeit habe er knappe zwei Wochen lang gesichtet und bearbeitet, erzählt er. Die Band hat ihm dabei völlig freie Hand gelassen. „Wir hatten gewisse Vorstellungen, die wir im Vorfeld besprochen haben, ihm aber sonst komplett die Federführung überlassen“, erzählt Robert Markfeld. Mit dem Endergebnis sind die Bandmitglieder mehr als zufrieden. „Die Beiträge sind super geworden. Nicht nur für uns ist es toll, unsere Fans und Freunde sehen sich sich in den Videos ja auch. Es war uns wichtig, auf diese Weise einmal danke zu sagen“, sagt Rhythmusgitarrist Florian Schulz. „Ich freue mich über den Abschluss der Clips und hoffe auf gute Rückmeldungen – und natürlich neue Projekte mit Riot Teddy.“

Für die Band sind die Videos ein gelungener Abschluss eines aufregenden Jahres. „Es ging ja gleich gut los mit dem ersten Bandcontest, den wir überraschend gewonnen haben. Dann hat uns alles ziemlich schnell überrannt. Wir hätten nie erwartet, dass das Jahr so viel mit sich bringt“, sagt Felix Schulz.

2017 lassen die Jungs nun erst einmal auf sich zukommen. „Wir haben zwar ein paar Pläne, aber noch nichts konkretes“, sagt Bassist Martin Krey. Fest steht aber, dass es wieder neue Musik geben wird, mit der es wieder ins Tonstudio gehen soll. „Im ersten Quartal des neuen Jahres werden wir uns intensiv mit dem Schreiben von neuen Songs befassen“, verrät Felix Schulz.







von Christina Milbrandt

erstellt am 23.Dez.2016 | 08:00 Uhr