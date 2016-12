Schwaan : Eine Frau mit vielen Hobbys

1 von 1 Foto: Tore Degenkolbe 1 von 1

Insgesamt 42 Jahre lang war Monika Ross aus Schwaan als Erzieherin tätig. Die Arbeit mit den Kindern habe ihr immer viel Freude gemacht, erzählt die 67-Jährige. Heute engagiert sich die Rentnerin ehrenamtlich im Linedance-Verein „Dancing Hoofs“, in dem sie bereits seit zwölf Jahren aktives Mitglied ist. Gemeinsam mit Astrid Brunner trainiert sie dort eine Kindertanzgruppe. Das Privatleben kommt aber dennoch nicht zu kurz. „Meine Familie kennt mein Engagement seit vielen Jahren und weiß , dass ich trotzdem immer Zeit, auch für ihre Sorgen und Probleme, habe“, sagt die Schwaanerin. Ein weiteres Hobby, dem Monika Ross nachgeht, ist die Malerei. Seit dem Eintritt ins Rentenalter kann sie diese Leidenschaft regelmäßiger ausüben.

SVZ-Volontär Tore Degenkolbe stellte ihr die 20 Fragen zum Wochenende.



Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Mein Lieblingsplatz ist immer noch im Rahmen meiner Familie. Am wohlsten fühle ich mich, wenn meine Kinder mit ihren Familien da sind.

Was würden Sie als Bürgermeister in Ihrem Wohnort sofort ändern?

Wenn ich Bürgermeister in unserer Stadt wäre, würde ich dafür sorgen, dass wir mehr Spielplätze in Schwaan hätten.

Wo kann man Sie am ehesten treffen?

Zu finden bin ich eigentlich fast nur über das Handy, da ich immer unterwegs bin.

Womit haben Sie Ihr erstes Geld verdient?

Mein erstes Geld habe ich beim Kartoffeln sammeln verdient.

Wofür haben Sie es ausgegeben?

Ich habe es gleich ganz stolz für meine beiden Brüder, die jünger waren, ausgegeben.

Was würden Sie gerne können?

Ich würde gerne Skilaufen können.

Was stört Sie an anderen?

An anderen Menschen stört mich vor allem Unehrlichkeit und Angeberei.

Worüber haben Sie zuletzt herzlich gelacht?

Herzlich gelacht habe ich zuletzt über meine dreijährige Enkelin.

Was haben Sie zuletzt Unvernünftiges getan?

Meine größte Schwäche ist, dass ich einfach nicht „nein sagen“ kann.

Wer ist Ihr persönlicher Held?

Ich bewundere Menschen, die sich uneigennützig für andere einsetzen.

Welches Buch lesen Sie gerade?

Ich lese sehr gerne und zur Zeit lese ich „Strandläufer“ von Gisa Pauli.

Welche Fernsehsendung verpassen Sie nie?

Ich bin immer sehr am aktuellen Geschehen interessiert und verpasse deshalb selten das Nordmagazin vom NDR.

Wo trifft man Sie eher: bei einer Karnevalsfeier oder bei einem Fußballspiel?

Fußball ziehe ich Fasching vor.

Wen würden Sie gerne mal treffen?

Ich würde gerne mal Angela Merkel treffen.

Wenn Sie selbst kochen: was kommt dann bei Ihnen auf den Tisch, griechische, italienische, chinesische oder deutsche Gerichte?

Für meine Familie koche ich überwiegend deutsche Gerichte.

Mit welchem Lied verbinden Sie Ihre schönste Erinnerung?

Das Lied „Jugendliebe“ erinnert mich an unsere ersten Tanzschritte in der Disco. Am liebsten höre ich aber immer noch Livemusik.

An welches Geschenk erinnern Sie sich noch gerne und von wem haben Sie es bekommen?

Ich erinnere mich heute noch gerne an ein Geschenk zu Weihnachten. Ich hatte eine Puppe im Schaufenster gesehen, die aussah wie der Klein Muck. Die wollte ich gerne haben. Ein paar Tage später war sie aus dem Schaufenster weg und ich war sehr unglücklich. Am Weihnachtsabend lag sie dann aber unter unserem Tannenbaum. Ich glaube, ich war das glücklichste Kind an diesem Tag.

Welchen Traum möchten Sie sich noch erfüllen?

Einen Wunsch würde ich gerne noch in die Tat umsetzen: Mein Mann und ich würden gerne einmal nach Kanada fahren.

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit als Rentner?

Ich engagiere mich im Linedance-Verein, treibe Sport und male.

Wem sollten wir diese Fragen ebenfalls stellen und warum?

Alle diese Fragen würde ich gerne einmal unserem Ministerpräsidenten Herrn Sellering stellen.



von Christian Jäger

erstellt am 17.Dez.2016 | 09:00 Uhr

