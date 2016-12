Gewerbe : Gibt es bald eine Bützow-Card?

1 von 1 Foto: Christina Milbrandt 1 von 1

Einkaufen gehen und dafür Geld bekommen – für die Bützower ist das in Zukunft keine Utopie mehr. Der Grund: Die Betreibergesellschaft der Güstrow-Card möchte ihr Angebot bis in die Warnowstadt ausweiten. Bützow sei schon einmal dabei gewesen, was sich dann aber wieder zerschlagen habe, sagt Geschäftsführerin Annegret Dräger. Jetzt hat das Vorhaben wieder Fahrt aufgenommen. „Wir hatten im Sommer einen Stand in der Ministadt, an dem wir die Güstrow-Card verkauften. Viele Bützower nahmen das Angebot wahr und haben gefragt, ob es nicht auch eine Bützow-Card geben kann“, berichtet Annegret Dräger.

Das Konzept hinter der Karte ist simpel: Wer in einem Laden einkauft, der mit der Karte arbeitet, kann diese bei Bezahlung vorlegen und bekommt für seinen Einkauf Bonuspunkte. Diese können gesammelt und später gegen einen Artikel nach Wunsch oder eine Dienstleistung eingelöst werden. „Es gibt viele, die mit ihren Punkten gezielt auf etwas hinsparen, beispielsweise gutes Werkzeug. Die Punkte können aber auch anteilig eingelöst werden“, sagt Annegret Dräger.

Karina Siebernik, die Vorsitzende des Bützower Gewerbevereins, ist von der Karte überzeugt: „Man muss immer etwas tun, um die Kunden zu halten. Ich hoffe, dass sich das in Bützow durchsetzt.“ In ihrer Drogerie hat Siebernik die Güstrow-Card bereits im Angebot. „Wir haben schon einige verkaufen können“, sagt sie.

Mit der Bonuskarte soll die Kaufkraft in der Region belassen werden. „Das Geld soll nicht immer in die großen Zentren wie Rostock und Schwerin getragen werden“, sagt Annegret Dräger. Um sich gegen die Konkurrenz der Großstädte zu behaupten, haben schon einige andere Kleinstädte in Mecklenburg die Bonuskarte eingeführt. So gibt es bereits eine Malchin-Card, eine Waren-Card, eine Teterow-Card und eine Parchim-Card. Die Städte sind in das Hauptsystem der Güstrow-Card integriert. Diese Expansion ist nur folgerichtig, sagt Annegret Dräger. „Die kleinen Städte müssen sich gegenseitig unterstützen. Denn wenn die Geschäfte nicht überleben können, sind die kleineren Orte auch für Touristen nicht mehr interessant.“

Die Geschichte der Karte begann 2003. Mittlerweile sind insgesamt 26 000 davon in Umlauf. 150 Geschäfte, Dienstleister und Einrichtungen sind darauf registriert. So profitiert nicht nur der Einzelhandel von dem System, sondern auch Tankstellen, Supermärkte, die Arbeiterwohlfahrt, der Pflegedienst – und sogar Bestattungsunternehmen.

Ob sich am Ende auch die Bützow-Card durchsetzt? Karina Siebernik wirbt bereits bei den anderen Mitgliedern des Gewerbevereins dafür. Die Reaktionen seien bislang jedoch verhalten gewesen. Im Januar soll es eine Versammlung geben, bei der Geschäftsführerin Annegret Dräger den Gewerbetreibenden der Warnowstadt die Vorteile des Punktesystems näherbringen möchte. Bürgermeister Christian Grüschow (parteilos) ist ihrer Aussage nach bereits mit im Boot. „Er hat ein sehr offenes Ohr dafür“, sagt Annegret Dräger.

von Christina Milbrandt

erstellt am 13.Dez.2016 | 05:00 Uhr