Schwaan : Gute Freundin in einsamen Stunden

vergrößern 1 von 2 Foto: Ralf Badenschier 1 von 2

„Das ist eine so tolle Aktion, da musste ich einfach anrufen“, sagt Hanna Goliath. Die Schwaanerin hat eine schwer Zeit hinter sich. Vor einem halben Jahr hat sie ihren Mann verloren, nachdem sie ihn rund acht Jahre lang gepflegt hatte. In dieser Zeit fand sie neben der Familie vor allem auch in Nachbarin Hannelore Reddi eine große Stütze. Deshalb war es Hanna Goliath ein besonderes Bedürfnis aber auch ein Vergnügen, ihre Freundin mit der Dankeschönaktion der Bützower Zeitung zu überraschen.

Die war ganz perplex, wollte das kleine Geschenk erst gar nicht annehmen. Denn Nachbarschaftshilfe, Menschen in einer schweren Zeit zur Seite stehen, das sei für sie selbstverständlich. „Ich bin Krankenschwester. Ich kann gar nicht anders“, sagt Hannelore Reddi.

Seit zehn Jahren wohnen die beiden Familien im Neubaugebiet Alte Weide nun schon zusammen. Es habe sich eine richtige Freundschaft entwickelt. Nachbarschaftshilfe sei heute nicht mehr immer selbstverständlich, sagt Hanna Goliath. „Jeder hat mit sich zu tun, kommt nach Hause und schließt die Tür zu.“ In ihrem Neubaugebiet sei das anders. Und insbesondere Hannelore Reddi sei eine Hilfe. Sei es nun, wenn es ums Einkaufen geht oder die Fahrt zum Arzt. Sie selbst könne kein Auto fahren, sagt Goliath. „Ich war 48 Jahre mit meinem Mann verheiratet. Wir waren nie getrennt, haben alles gemeinsam gemacht“, erzählt die 67-jährige gebürtige Güstrowerin, die seit 1970 in Schwaan lebt. Umso schwerer sei die Zeit des Alleinseins. „Im Sommer geht es noch. Da habe ich das Haus, den Garten, da ist immer was zu tun. Aber gerade jetzt in der Adventszeit.“ Natürlich hätte sie ihre Familie, und die Tochter biete auch Hilfe an. Doch irgendwann geht man nach Hause, schließt die Tür auf, mache sie wieder zu. „Und dann ist man wieder alleine. Daran musste ich mich erst einmal gewöhnen“, sagt die 67-Jährige.

Doch es gehe nicht nur darum, Menschen in einer solchen Situation zur Seite zu stehen. „Man muss sie auch anstoßen, motivieren. Das habe ich als Krankenschwester gelernt“, sagt Hannelore Reddi.

von Ralf Badenschier

erstellt am 04.Dez.2016 | 21:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen