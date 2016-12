Gnemern : Kreisstraße sorgt für Ärger

vergrößern 1 von 2 1 von 2

„Unsere Straßen werden immer schlechter, besonders leiden wir unter dem enormen Durchfahrtsverkehr der schweren Lkw“, sagt Dirk Bartsch aus Gnemern. Speziell geht es um die Kreisstraße 40, die direkt durch den Ort führt.

Am äußersten Ende des Amtes Bützow-Land gelegen, fristet die Straße ein stiefmütterliches Dasein. Seit Jahren sei das Problem bekannt. Doch es würde sich nichts ändern, beklagt Bartsch. Besonders ärgert ihn und viele andere Einwohner, dass ein Teil der Kreisstraße von Gnemern in Richtung Behrendshagen und dann weiter zur Landesstraße in Richtung Rostock nicht befestigt ist. Das führe dazu, dass ständig tiefe Löcher entstehen. „Es wird zwar im Frühjahr und Herbst gehobelt, doch das ist nie von langer Dauer“, sagt Dirk Bartsch.

So sei die Straße in diesem Frühjahr sogar für einige Tage ganz gesperrt worden, weil sie unbefahrbar war. Nach dem ersten Schnee und Frost jetzt im November sei der Weg, knapp 800 Meter lang, zwar wieder gehobelt worden, doch schon wenig später zeigen sich wieder die ersten Löcher. Dabei sei gerade diese kurze Wegeverbindung – bis zur Landesstraße sind es knapp drei Kilometer – für viele der kürzeste Weg nach Satow und Rostock. „Viele arbeiten in Rostock, und in Satow können wir einkaufen“, erzählt Manja Stiller, die ebenfalls seit zehn Jahren in Gnemern wohnt.

Und es sind nicht nur die tiefen Löcher, denen die Autofahrer im Slalomkurs ausweichen müssen. Im Sommer, wenn die Straße trocken ist, kommt der Staub hinzu. „Das ist vor allem für die Anwohner am Dorfeingang unerträglich. Sie greifen schon zu einem Trick“, schildert Stiller. Sie stellen zum Beispiel Spielzeuge wie Bagger und Bälle am Straßenrand auf. Dadurch hoffen sie, dass die Fahrzeugführer abbremsen und langsamer ins Dorf hineinfahren, so Manja Stiller. „Wir haben uns das jetzt lange genug angeschaut, es muss doch endlich mal was passieren“, fordert Bartsch. Doch der Landkreis Rostock macht den Einwohnern von Gnemern wenig Hoffnung. „Ein Ausbau des Straßenstücks ist nicht geplant, weil es nur wenig genutzt wird. Dort sind im Durchschnitt lediglich 285 Fahrzeuge am Tag unterwegs“, so Kreissprecher Michael Fengler. Diese Zahlen stammen aus dem Jahr 2013. Dreimal jährlich würden dort Planierungsarbeiten erfolgen. Und in einem Schreiben an Ronald Ott aus Gnemern, der sich mit dem Anliegen an den Landkreis gewandt hatte, wird ebenfalls auf die „geringe Verkehrsbelegung“ verwiesen. Deshalb sei die Straße „nicht auf der Prioritätenliste des Landkreises Rostock enthalten, da die finanziellen Mittel nicht ausreichend vorhanden sind“. Außerdem seien die angrenzenden Gemeinden über sanierte kommunale Straßen gut erreichbar“, heißt es.

Es gehe doch nicht um die angrenzenden Gemeinden, sagt Dirk Bartsch. „Wir wollen zur Arbeit nach Rostock.“ Natürlich gebe es eine Straße von Gnemern nach Groß Gischow und dann weiter zur Landesstraße 11 bei Jürgenshagen. Doch diese Straße sei sehr schmal und werde ebenfalls von vielen landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt. Der Straßenbelag sei an einigen Stellen am Rand schon gebrochen. Bei Schneefall komme der Autofahrer auch dort nur nur schwer hindurch, sagt Manja Stiller. Deshalb können er auch die Antwort aus dem Kreishaus nicht nachvollziehen, sagt Dirk Bartsch verärgert.





von Ralf Badenschier

erstellt am 02.Dez.2016 | 21:00 Uhr